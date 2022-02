Trecerea la nivel de cale ferata: peste 20 de permise retinute anul trecut de politistii de la Transporturi Covasna

Un bilant al Biroului Judetean de Politie Transporturi Covasna privind activitatea derulata in anul 2021 arata ca politistii din cadrul acestei structuri au retinut 21 de permise de conducere pentru nerespectarea prevederilor legale privind trecerea la nivel de cale ferata."In aceasta perioada s-a actionat pentru prevenirea si combaterea fenomenului infractional in sistemul transporturilor feroviare, in zona statiilor si in zonele limitrofe caii ferate sau pe trenurile de calatori.In comun ... citeste toata stirea