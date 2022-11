Trei covasneni, printre castigatorii Concursului National de Literatura si Jurnalism Sportiv

La Concursul National de Literatura si Jurnalism Sportiv "Un Condei Numit Fair-Play", care in acest an s-a aflat la a XXII-a editie, au castigat premii si trei elevi covasneni, din Sita Buzaului. Astfel, in judetul Covasna au ajuns premiul doi, la categoria poezie, 7-10 ani, dar si doua mentiuni, la categoria proza, 7-10 ani, respectiv 11-14 ani.In cadrul concursului, la nivel national au fost inscrise 327 de lucrari, au transmis organizatorii."Sectiunea PROZA:- categoria 7-10 ani - 24 ... citeste toata stirea