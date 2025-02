Trei dimineti, trei soferi prinsi bauti la volan

Politistii din Intorsura Buzaului si Baraolt au depistat in diminetile de vineri, duminica si luni, trei soferi care au "picat" testul aparatului alcoolscop. Toti cei trei conducatori auto s-au ales cu dosare penale.Primul caz a fost inregistrat vineri dimineata, in localitatea Batani."Politistii au oprit un autoturism condus de un barbat de 43 de ani. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat.", se arata intr-un comunicat transmis de IPJ ... citește toată știrea