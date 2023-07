Politistii din Targu Secuiesc au incercat, fara succes, sa opreasca un autoturism care circula pe strada Vasarhelyi Peter din municipiu. A fost executat chiar si un foc cu armamentul din dotare in directia anvelopelor autoturismului. In cele din urma, conducatorul auto a pierdut controlul asupra volanului si s-a rasturnat intr-un sant. Mai mult, numarul de inmatriculare provizoriu inscris pe placutele montate pe masina a fost valabil in cursul anului 2019 si a fost atribuit unui alt vehicul. ... citeste toata stirea