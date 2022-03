Trei intorsureni reprezinta Romania la Expo 2020 Dubai

In perioada 20-30 martie 2022, Alexandra Bocirnea, Madalina Aldea si Flavius Hosu, tinerii din Intorsura Buzaului, reprezinta Romania in cadrul expozitiei mondiale Expo 2020, ce are loc in Dubai, Emiratele Arabe Unite. Expozitia mondiala are ca tema "Conectarea mintilor, Crearea viitorului", la aceasta participand 191 de tari, printre care se numara si Romania.Alexandra Bocirnea si Madalina Aldea sunt studente la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, de la Universitatea ... citeste toata stirea