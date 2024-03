Trei persoane arestate preventiv pentru trafic de droguri si ultraj, in Targu Secuiesc: politistii, nevoiti sa traga focuri de arma

Trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile dupa ce au fost prinse in flagrant in Targu Secuiesc in timp ce ar fi vandut 40 de grame de canabis pentru suma de 1.800 de lei. Una dintre persoane ar fi detinut acelasi tip de drog pentru consum propriu si, in momentul controlului, l-ar fi lovit pe unul dintre politisti, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna.Retinerea celor trei persoane s-a dispus in perioada 5-6 martie a.c. ... citește toată știrea