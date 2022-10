Trei persoane ranite dupa ce o masina a lovit un cap de pod

Trei persoane, un barbat in varsta de 53 de ani, si doua femei, de 54, respectiv 76 de ani, au fost ranite intr-un accident petrecut pe DN12, in afara localitatii Bixad. Potrivit IPJ Covasna, masina in care se aflau acestea a parasit partea carosabila si s-a lovit de un cap de pod.Politistii au fost sesizati despre evenimentul rutier in noaptea de luni spre marti, in jurul orei 1:30."La data de 11.10.2022, in jurul orei 01:30, politistii din cadrul Serviciului Rutier - Biroul Drumuri ... citeste toata stirea