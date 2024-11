Trei persoane, retinute la Sfantu Gheorghe pentru rapirea unei tinere

Parchetul de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe informeaza ca, in data de 10 noiembrie 2024, a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva inculpatilor G.J., de 24 de ani, G.M., de 22 de ani, si G.P., de 27 de ani, pentru implicarea in rapirea unei tinere si complicitate la lipsire de libertate.Potrivit anchetei, in seara de 8 noiembrie, cei trei au blocat un taxi pe DN 12, in apropiere de Sfantu Gheorghe, in care se afla victima. G.M. si G.J., concubinul victimei, au deschis portiera ... citește toată știrea