Chiar daca vremea rece, de toamna, inca nu si-a facut simtita prezenta, in zona noastra, cel putin, odata cu reintoarcerea elevilor in scoli si intrarea in colectivitate, au aparut deja viroze si alte tipuri de "raceala". Deseori, acestea vin "la pachet" cu tusea, care poate fi de mai multe tipuri. Reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) "Dr. Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe, in deja binecunoscuta serie "Bine de stiut!", ce cuprinde recomandari si sfaturi pe diferite subiecte, ... citeste toata stirea