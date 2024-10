Trei scoli din judetul Covasna vor fi decorate de presedintele Romaniei in cadrul Ordinului "Meritul pentru Invatamant"

Trei scoli din judetul Covasna vor fi decorate astazi, 8 octombrie, de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, in semn de apreciere pentru contributia lor in domeniul educational. Este vorba de Colegiul National "Szekely Miko" din Sfantu Gheorghe, Scoala Gimnaziala "Mihail Sadoveanu" din Intorsura Buzaului si Scoala Gimnaziala "Benko Jozsef" din comuna Bradut.Aceste distinctii sunt acordate cu prilejul Zilei Mondiale a Educatiei, "in semn de apreciere si recunostinta pentru ... citește toată știrea