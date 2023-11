Inca trei strazi din Intorsura Buzaului intra in perioada urmatoare pe lista celor cu asfalt. Este vorba despre Zorilor (spre locatia "La Moara"), Randunelelor si o portiune din Gheorghe Doja.Investitiile sunt acoperite din buget local. Se ridica la 800.000 de lei, plus TVA.Lucrarile pe strada Zorilor au inceput miercuri, 22 noiembrie. "Acolo merg sute de cetateni in fiecare weekend la nunti si alte evenimente si am considerat ca este util", a spus primarul Raul Urda.Vizata de acelasi ... citeste toata stirea