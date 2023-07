In direct si in premiera, pentru covasneni, corespondenta de la StrasbourgPentru prima data in istoria de 20 de ani a ziarului Observatorul de Covasna, publicatia are un reprezentat in fata uneia dintre cele mai importante scene ale politicii europene: la o sesiune plenara a Parlamentului European, reunit la Strasbourg, in Franta.Intre 10 si 13 iulie, aici se dezbat teme importante, care vor ajunge sa influenteze si soarta ta, covasnene, chiar daca poate nu esti interesat de politica si ... citeste toata stirea