Trei tineri din judetul Brasov, retinuti pentru furt din magazine

Trei tineri, cu varste intre 20 si 29 de ani, din judetul Brasov, sunt cercetati de politistii covasneni pentru furt din magazine. Dupa ce initial au fost retinuti 24 de ore, cel de 20 de ani este acum in arest preventiv, iar ceilalti doi sunt sub control judiciar.Faptele de care tinerii sunt cercetati au avut loc in perioada 19 decembrie 2023 - 7 martie 2024, informeaza IPJ Covasna. Pentru covasnamedia.ro, purtatorul de cuvant al IPJ Covasna, Gabriela Dinu, a spus ca valoarea prejudiciului a ... citește toată știrea