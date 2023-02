Trei tone de donatii au plecat din judet spre Turcia

Trei tone de alimente neperisabile si paturi au plecat in aceasta dimineata din judet spre Turcia, dupa ce pe parcursul zilei de miercuri managera Teatrului "Andrei Muresanu" (TAM), Anna Maria Popa, a anuntat, pe Facebook, ca se strang alimente neperisabile si paturi pentru a veni in sprijinul oamenilor din Turcia, aflati in nevoie dupa cutremurele care au distrus tara si au ucis mii de oameni. Organizator al acestei actiuni a fost si preotul din Valcele, Vasile Antonie Tamas.Miercuri seara, ... citeste toata stirea