Ziua Internationala a Copilului este, in fiecare an, prilej de bucurie atat pentru cei mici, cat si pentru cei mari. La Targu Secuiesc, se va sarbatori timp de trei zile, in perioada 30 mai - 1 iunie a.c., in cadrul Festivalului Copilasilor, editia 2023. Organizatorii au anuntat multe activitati, concerte si deschiderea unui adapost pentru pisici.Programele se vor desfasura in interior, la Casa de Cultura "Vigado", pe 30 mai, si in aer liber, pe 31 mai si 1 iunie, in frumosul parc al ... citeste toata stirea