Localul CrossRoads Route11 de langa intersectia de la Reci, in colaborare cu Szimpla Sepsiszentgyorgy, gazduieste un eveniment pentru iubitorii de vechituri, arta si cultura. In cadrul acestui talcioc, doritorii vor avea ocazia sa se elibereze de obiectele inutile si sa se bucure de atmosfera autentica a unei piete traditionale. Sub deviza "Debaraseaza-ti sura, bucataria de vara, podul, beciul", organizatorii indeamna lumea sa aduca la lumina toate obiectele care stat adunate in colturile ... citeste toata stirea