Trenul cu pelerinii din Ungaria care merg la Sumuleu Ciuc, intampinat de oficialitati la Sfantu Gheorghe

Pelerinii din Ungaria care vor participa, la sfarsitul acestei saptamani, la procesiunea de Rusaliile catolice de la Sumuleu Ciuc vor fi intampinati de catre autoritatile covasnene in gara CFR din Sfantu Gheorghe.Potrivit reprezentantilor Primariei, trenul special pus in circulatie cu acest prilej va sosi in gara Sfantu Gheorghe vineri, 17 mai, la ora 19,59 si va stationa aproape 20 de minute."In mod neobisnuit, anul acesta, Expresul de Sumuleu-Rapidul Secuiesc, care se indreapta spre ... citește toată știrea