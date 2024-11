Trimis in judecata dupa ce a avut relatii sexuale un minor de 12 ani

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe a dispus trimiterea in judecata a unei persoane in varsta de 26 de ani, pentru ca a intretinut relatii sexuale cu o persoana minora, de doar 12 ani. Inculpatul, aflat in arest preventiv, este acuzat de viol."In data de 05 noiembrie 2024, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sf. Gheorghe a dispus trimiterea in judecata a unui inculpat, in stare de arest preventiv, pentru savarsirea ... citește toată știrea