Trimisi in judecata pentru inselaciune cu cereale; prejudiciul se ridica la peste 1,6 milioane de lei

Trei persoane sunt cercetate pentru ca au indus in eroare si prejudiciat cu peste 1,6 milioane de lei mai multe societati care au ca obiect de activitate comertul cu ridicata de cereale, informeaza Parchetul de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe. Doua dintre acestea au fost trimise in judecata si risca intre 1 si 5 ani de inchisoare. Inculpatul principal se afla in arest preventiv.Potrivit procurorilor, totul a inceput in ianuarie 2022, cand inculpatul principal (cu initialelele BV - datele ... citește toată știrea