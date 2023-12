Intorsura Buzaului se pregateste sa straluceasca din nou in lumina solidaritatii, deoarece marti, 5 decembrie a.c., locuitorii sunt invitati sa se adune in Piata Centrala pentru a sprijini a doua editie a actiunii caritabile "Tu mananci, noi donam". Odata cu aprinderea iluminatului festiv, de la ora 17:00, tot ce se incaseaza in urma comercializarii unor sandvisuri, se va dona pentru o cauza nobila.Initiativa ii apartine lui Cosmin Bularca. Acesta are un sistem de gratar american cu ... citeste toata stirea