Turta dulce din inima: o traditie de patru generatii in Targu Secuiesc

Intr-un mic atelier incarcat de istorie si mirosuri de sarbatoare, in inima Targului Secuiesc, pe Strada Gradinii nr. 1, familia Szanto duce mai departe traditia prepararii turtei dulci. Cuptorul, construit in anii '70, inca functioneaza si astazi, iar in jurul sau se impletesc povesti, legende si amintiri din vremea bunicilor.Mesterul Szanto Jozsef s-a nascut in 1979, la Targu Secuiesc. Inca din copilarie, a crescut in atmosfera atelierului familiei, unde isi privea parintii lucrand cu