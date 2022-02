Ucraina a fost atacata joi de trupe ruse de-a lungul frontierelor sale cu Rusia si Belarus, au anuntat printr-un comunicat autoritatile de granita ucrainene, potrivit AFP.Urmareste in timp real evenimentele din Ucraina."Frontiera statului ucrainean a fost atacata de trupe ruse dinspre Rusia si Belarus", se arata in comunicat, in care se adauga faptul ca atacurile au fost comise in special cu ... citeste toata stirea