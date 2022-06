Locuitorii din zona Comunei Barcani au primit un mesaj RO-Alert care ii indeamna sa ramana in case, pentru ca in zona Nades a fost semnalata prezenta unei ursoaice cu trei pui."A fost semnalata prezenta unei ursoaice cu 3 pui in localitatea Barcani, zona Nades. Evitati zona, ramaneti in locuinte! Pastrati distanta fata de animale si nu incercati sa va fotografiati cu ... citeste toata stirea