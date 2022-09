Ultimul curs din acest an pentru insotitorii din sala de nasteri incepe in 13 octombrie

Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe a dat startul inscrierilor pentru ultimul curs de anul acesta care le va permite taticilor si rudelor de gradul I sa insoteasca femeile gravide in sala de nasteri. Prima sedinta din cele cinci va avea loc in 13 octombrie.Inscrierea se face online, prin formularul pus la dispozitie prin pagina de Facebook a spitalului."Ultimul curs pe care il organizam in acest an incepe pe 13 octombrie si va consta in 5 sedinte gratuite, ... citeste toata stirea