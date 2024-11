Un alt sofer cu alcoolemie mare, prins de politisti in trafic

Inca un sofer care s-a urcat la volan cu alcoolemie mare a fost prins de politisti in trafic. S-a intamplat in orasul Covasna, zilele acestea. Barbatul in varsta de 37 de ani avea 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat."O interventie semnificativa a avut loc in orasul Covasna, unde politistii au depistat un barbat de 37 de ani care conducea sub influenta alcoolului. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat. Soferul a fost condus la o unitate ... citește toată știrea