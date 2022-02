Un an activ si de succes la Asociatia Turul Madar

Anul 2021 s-ar putea caracteriza ca anul schimbarilor continue, anul in care asociatia Turul Madar a trebuit sa regandeasca si sa replanifice din nou activitatile, proiectele incepute, dar in acelasi timp a fost un an, care a adus schimbari importante, care au un impact pozitiv asupra activitatilor ce se vor desfasura in anul 2022 si implicit la dezvoltarea asociatiei. Succesul major al asociatiei consta in faptul ca a castigat trei proiecte derulate prin programul Active Citizens Fund Romania, ... citeste toata stirea