Politistii din Targu Secuiesc au oprit vineri, 23 iunie, in jurul orei 1:30, o masina care era condusa de un baiat de 16 ani. Oamenii legii au stabilit ulterior ca autoturismul fusese furat de tanar de la mama sa.Minorul se indrepta catre strada "Gheorghe Doja" din Targu Secuiesc in momentul in care a fost prins de oamenii legii."In data de 23 iunie 2023, in jurul orei 01:30, politisti din cadrul Biroului Ordine Publica Targu Secuiesc au oprit pentru control un autoturism care circula din ... citeste toata stirea