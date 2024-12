Un barbat a batut un angajat al Primariei din Valea Mare pentru ca era nemultumit de lucrarile efectuate de administratia locala

Inculpatul in varsta de 50 de ani, recidivist, l-a lovit cu palma si pumnii pe angajatul Primariei in varsta de 31 de ani. S-a intamplat marti 3 decembrie, in jurul orei 8:30, pe un drum comunal din Valea Mare. Agresorul a fost retinut pentru 24 de ore, iar miercuri, 4 decembrie, s-a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile."In fapt, in data de 03.12.2024, in jurul orei 08:30, in timp ce se aflau pe un drum comunal din comuna Valea Mare, inculpatul a agresat persoana vatamata, un barbat ... citește toată știrea