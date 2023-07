Un barbat de 67 de ani din satul Zabratau, Comuna Sita Buzaului, a fost gasit fara suflare de catre autoritati, luni seara, in jurul orei 21:00. Barbatul era cunoscut cu afectiuni medicale, iar reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna transmit ca nu exista suspiciuni cu privire la savarsirea vreunei infractiuni.Pompierii au intervenit pentru deblocarea usii locuintei in care a fost gasit corpul barbatului."Ieri seara, in jurul orei 21:00, pompierii din cadrul Statiei ... citeste toata stirea