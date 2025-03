Un barbat de 25 de ani a omorat in bataie fiul concubinei sale, de doar 7 luni

Un baietel de doar 7 luni a decedat in urma unor lovituri primite din partea concubinului mamei sale. Inculpatul, un barbat de 25 de ani, l-a lovit cu pumnul si palmele in trei zile diferite, iar leziunile provocate la nivelul capului copilului au dus la decesul acestuia, pe 7 februarie a.c. Agresiunile au avut loc la domiciliul mamei, in comuna Augustin din judetul Brasov, dar si la domiciliul inculpatului, in localitatea Herculian din judetul Covasna."In fapt, s-a retinut ca, inculpatul i-a ... citește toată știrea