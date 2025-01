Un barbat de 48 de ani din Sfantu Gheorghe, condamnat pentru detinere de droguri

Politistii de investigatii criminale au pus in aplicare, pe 9 ianuarie, un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de Tribunalul Covasna, pe numele unui barbat de 48 de ani din Sfantu Gheorghe. Acesta a fost condamnat la 1 an de inchisoare pentru comiterea infractiunii de detinere de droguri de risc si mare risc.Barbatul a fost depistat in Sfantu Gheorghe, iar dupa indeplinirea procedurilor legale, a fost transportat si incarcerat la Penitenciarul Codlea."Politistii de ... citește toată știrea