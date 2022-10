Un barbat de 72 de ani a ajuns la spital dupa ce a cazut de pe bicicleta

Un barbat de 72 de ani a ajuns la spital dupa ce s-a dezechilibrat si a cazut de pe bicicleta, miercuri seara, pe strada Garii, in localitatea Chichis. Politistii au stabilit ca barbatul se afla in stare de ebrietate, conform unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Covasna."La data de 19.10.2022, in jurul orei 18:00, politistii din cadrul Serviciului Rutier - Biroul Drumuri Nationale si Europene au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca pe strada ... citeste toata stirea