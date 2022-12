Un barbat din Ozun, transportat cu elicopterul la spital dupa ce i-a cazut un lemn in cap

Un barbat din Ozun a fost gasit inconstient in curtea casei sale de catre sotia sa, miercuri, in jurul orei 15:00. Pentru a-l transporta intr-un timp cat mai scurt la spital, a fost nevoie de interventia elicopterului SMURD de la Punctul de Operare Aeromedicala (POA) Brasov, se arata intr-o informare de presa a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna."Prima misiune de salvare in judetul Covasna a Punctului de Operare Aeromedicala Brasov. Astazi, 29 decembrie 2022, in jurul ... citeste toata stirea