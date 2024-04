Un barbat din Sfantu Gheorghe a murit dupa ce a cazut de pe trotineta electrica

Un barbat in varsta de 43 de ani din Sfantu Gheorghe a murit vineri intr-un accident. S-a intamplat pe strada 1 Mai din municipiu. Potrivit datelor IPJ Covasna, acesta se deplasa cu o trotineta electrica in momentul in care si-a pierdut echilibrul, a cazut si s-a lovit la cap."Astazi, 12 aprilie a.c., in jurul orei 14:00, politistii rutieri de la Politia Municipiului Sfantu Gheorghe au fost sesizati cu privire la un accident rutier petrecut pe strada 1 Mai din municipiul Sfantu Gheorghe, in ... citește toată știrea