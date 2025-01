Un barbat prins baut la volan in Sfantu Gheorghe a refuzat recoltarea probelor biologice

Politistii din Sfantu Gheorghe au depistat, duminica, 12 ianuarie, un barbat in varsta de 50 de ani, care conducea un autoturism in timp ce se afla sub influenta alcoolului. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat. Desi i s-a solicitat sa se supuna procedurii de recoltare a probelor biologice pentru determinarea exacta a alcoolemiei, barbatul a refuzat."Duminica, in jurul pranzului, politistii din Sfantu Gheorghe aflati in exercitarea ... citește toată știrea