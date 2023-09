Un bust al generalului Grigore Balan va fi dezvelit si prezentat publicului vineri, 8 septembrie, la Sfantu Gheorghe. Acesta va fi amplasat in curtea viitorului sediu al Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Covasna, din zona bulevardului care poarta numele generalului cazut la datorie in toamna anului 1944, in luptele pentru eliberarea orasului Sfantu Gheorghe.Activitatile sunt programate sa inceapa la ora 11:00. Nu a fost aleasa intamplator data de 8 septembrie, pentru ca aceasta este ... citeste toata stirea