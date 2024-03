Un complex medical, apartinand Spitalului Judetean, va fi construit in Sfantu Gheorghe

Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe se va extinde pe strada Tigaretei din municipiu, unde va fi construit un complex medical care va cuprinde, printre altele, sectii de psihiatrie, ingrijire paliativa, respectiv de geriatrie.Managerul spitalului, Andras-Nagy Robert, a declarat, joi, ca in momentul de fata in incinta institutiei se deruleaza mai multe proiecte de investitii, ce vizeaza, printre altele, extinderea Unitatii de Primiri Urgente si construirea noului spital TBC, iar in ... citește toată știrea