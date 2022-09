Un convoi militar va tranzita judetul Covasna, in drum spre antrenamente militare

Batalionul 22 Vanatori de Munte "Ciresoaia", din Sfantu Gheorghe, va participa in perioada 3-14 octombrie la un exercitiu in teren cu trupe si trageri de lupta, "SARMIS-OLT 22", in poligonul "Grohotis", din Brasov. In acest context, autoritatile anunta ca, incepand de sambata, 1 octombrie, blindatele si autoturismele armatei vor tranzita judetele Covasna si Brasov."In perioada 03 - 14 octombrie 2022, militari ai Batalionului 22 Vanatori de Munte "Ciresoaia" vor participa la exercitiul ... citeste toata stirea