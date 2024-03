Un copil de trei ani, ranit in urma unui incendiu din localitatea Ilieni

Un incendiu a izbucnit vineri, in jurul orei 12:00, intr-o casa si doua anexe din Ilieni, judetul Covasna. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a intervenit cu cinci autospeciale. In urma incendiului, un copil de trei ani a fost ranit.Incendiul s-a manifestat pe o suprafata de 200 de metri patrati."Astazi, in jurul orei 12:00, am fost solicitati sCZ intervenim in urma unui incendiu izbucnit la o casCZ de locuit si la cele douCZ anexe gospodaresti alaturate. La locul ... citește toată știrea