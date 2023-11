Cum ii protejam pe cei mici de boli in sezonul virozelor?In fiecare an, un copil de cresa sau de gradinita se confrunta cu aproximativ 30 de virusuri, un aspect perfect normal pentru dezvoltarea sistemului imunitar, in special intre 2 si 5 ani, spune medicul de familie din Sfantu Gheorghe dr. Jakab Engya-Aniko. Cu toate acestea, parintii se confrunta adesea cu stresul cauzat de infectii frecvente si tuse persistenta, fara a sti intotdeauna cum sa isi protejeze micutii in aceasta perioada ... citeste toata stirea