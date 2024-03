Un covasnean de 48 de ani, decedat intr-un accident care a avut loc in judetul Buzau

Evenimentul rutier a avut loc marti, in jurul orei pranzului, in localitatea Limpezis, din judetul Buzau. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Buzau informeaza ca o coliziune dintre un camion si autoutilitara s-a soldat cu moartea unui covasnean de 48 de ani.Info Trafic 24 informeaza ca doua persoane au ramas incarcerate."Din primele date de la fata locului a reiesit ca este vorba de o coliziune intre camionul de mare tonaj condus pe directia Buzau catre Bucuresti, de catre un sofer in ... citește toată știrea