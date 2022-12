Un elicopter SMURD la Brasov, si in beneficiul covasnenilor

In cadrul unui eveniment oficial, a fost inaugurat cel de-al zecelea Punct de Operare Aeromedical (POA) din tara, miercuri, 21 decembrie a.c., la Brasov. Operationalizarea noului elicopter SMURD, in municipiul judetului vecin, este de bun augur si covasnenilor, deoarece se va reduce semnificativ timpul de interventie in eventualele situatii de urgenta. Acesta va deservi o suprafata de 25 de mii de kmA, pe raza judetelor Brasov, Covasna si Sibiu.La eveniment au participat ministrul Afacerilor ... citeste toata stirea