Un investitor maghiar construieste un incubator de afaceri in Parcul Industrial de la Campul Frumos

Unul dintre cei mai mari dezvoltatori de parcuri industriale din Ungaria va construi un incubator de afaceri in apropierea municipiului Sfantu Gheorghe, la Campul Frumos, piatra de temelie a viitoarei investitii fiind pusa, joi, in prezenta autoritatilor locale si a reprezentantilor guvernului de la Budapesta.Grupul Xanga a concesionat o suprafata de 4,3 hectare in Parcul Industrial de la Campul Frumos, infiintat de Primaria Sfantu Gheorghe, unde va construi, in prima faza, doua hale ... citește toată știrea