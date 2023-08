Un leagan conceput pentru copiii care sunt imobilizati in scaun cu rotile va fi amplasat, in luna septembrie, cu ocazia evenimentului "Cea mai frumoasa zi", in curtea Bisericii Fortificate din Sfantu Gheorghe. Investitia se ridica la 30.000 de lei, iar costul va fi acoperit din bugetul local."Am dori instalarea unui leagan pentru copii cu dizabilitati. Valoarea se ridica la 30.000 de lei", a spus, in plenul sedintei de Consiliu Local de joi, cand a prezentat proiectul de rectificare bugetara, ... citeste toata stirea