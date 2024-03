Un model de urmat: convietuirea cu ursii, la Baile Tusnad

Pana sa astepte sa rezolve Ministerul Mediului sau Consiliul Judetean problema ursilor, primarii si autoritatile locale au la indemana solutii. Daca au vointa si interes. Aceasta este lectia care o preda Romaniei orasul Baile Tusnad din judetul vecin, Harghita, care se pregateste sa primeasca oficial titulatura de "comunitate bear smart". De trei ani, aici s-au derulat in paralel mai multe actiuni care au dus la un rezultat foarte bun: de exemplu, de la 220 de mesaje Ro-Alert in 2021, in 2023 ... citește toată știrea