Familia si prietenii roaga comunitatea sa vina in ajutorul unui barbat internat la sectia de Hematologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) "Dr. Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe. Donatorii de sange cu grupa A sunt in special solicitati, dar si posesorii celorlalte grupe sunt asteptati sa faca acest gest care poate salva mai multe vieti.Pacientul in varsta de 71 de ani se lupta cu boala de mai multe luni si este nevoie de sange pentru a continua tratamentul."Cautam donatori de sange ... citeste toata stirea