Consiliul Judetean Covasna are, incepand de joi, 5 octombrie, un nou membru. Este vorba despre Szocs Laszlo (UDMR). Acesta i-a luat locul lui Nagy Zoltan, care a renuntat la pozitie prin demisie, din motive personale.Tribunalul Covasna a validat mandatul de consilier al lui Szocs Laszlo, in varsta de 40 de ani, in 25 septembrie. Acesta a depus juramantul de investire joi, in cadrul sedintei ordinare. Tot atunci s-a stabilit si ca acesta va fi membru in Comisia de Tineret, ONG-uri si ... citeste toata stirea