Un nou spital de psihiatrie va fi construit in municipiul Sfantu Gheorghe, in cadrul unui proiect, initiat de Consiliul Judetean Covasna, ce vizeaza infiintarea unui complex medical modern.Managerul Spitalului Judetean de Urgenta, Andras Nagy Robert, a declarat pentru AGERPRES ca PUZ-ul a fost deja intocmit, iar anul acesta va fi realizat studiul de fezabilitate."Cladirea in care functioneaza acum spitalul de psihiatrie este veche si ar trebui integral renovata, atat in interior, cat si in ... citește toată știrea