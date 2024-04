Un nou talcioc langa mestecanisul de la Reci

A cincea editie a talciocului de langa intersectia de la Reci ii asteapta pe toti iubitorii de vechituri. In cadrul acestui eveniment doritorii vor avea ocazia sa se elibereze de obiectele inutile si sa se bucure de atmosfera unei piete traditionale. Talciocul va putea fi vizitat in zilele de sambata si duminica, 20-21 aprilie, intre orele 8:00 si 16:00."Debaraseaza-ti sura, bucataria de vara, podul, beciul. Scoate toate catrafusele din, de pe si de sub dulap, hai cu ele la talcioc, poate ... citește toată știrea