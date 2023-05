Un targ de locuri de munca va avea loc in Barcani, in sala de sport din comuna covasneana, de pe strada Principala, numarul 266. Mai multi agenti economici si-au anuntat pana acum prezenta, insa lista este inca deschisa, a spus, pentru CovasnaMedia.ro si Observatorul de Covasna primarul Nicolae Pastor. Targul va avea loc in 20 mai, de la ora 10:00.Atat cei interesati sa isi gaseasca un loc de munca, cat si cei care vor sa gaseasca viitori angajati sunt asteptati la Barcani."Daca esti in ... citeste toata stirea